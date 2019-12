Natale: domani in piazza San Pietro l’inaugurazione del presepe e dell’albero. In Aula Paolo VI il presepe donato al Papa

Domani, alle ore 16.30, il card. Giuseppe Bertello e il vescovo Fernando Vérgez Alzaga, rispettivamente presidente e segretario generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, inaugureranno il presepe e l’illuminazione dell’albero di Natale allestiti in Piazza San Pietro. “Quel giorno sarà esposto, nell’Aula Paolo VI, anche il dono al Santo Padre”, informa il Governatorato in una nota: un presepe artistico a cura dei volontari del “Gruppo Presepio Artistico Parè di Conegliano”, che da quasi quindici anni allestisce presepi artistici di varia ambientazione e ispirazione nei locali della parrocchia Beata Vergine Maria di Fatima. Il Presepio in Aula Paolo VI sarà carico di riferimenti al territorio veneto: la Sacra Famiglia, troverà ospitalità nell’ottocentesca Casera di Malga Fittanze, in quel di Erbezzo (Vr). La Lessinia, con i suoi “stalloni” caratterizzati da gotici archi a sesto acuto, ci rimanderà all’immaginario dell’umile grotta dove nacque il Salvatore, rappresentato (come tutti i personaggi) da statue lignee interamente scolpite a mano alte 120 centimetri. Si tratta di vere e proprie opere d’arte concepite dall’esperienza dei maestri di Ortisei in Val Gardena (Bz), i quali, di generazione in generazione, si tramandano le competenze nella scultura, nella pittura e nella sartoria. L’impianto di illuminazione artistica – si legge ancora nel comunicato – sarà a basso impatto ambientale e funzionale agli scenari richiesti, grazie ai led regolabili nell’intensità luminosa, nella temperatura di colore e nei tempi di accensione.

Come l’albero, il Presepe in Piazza San Pietro rimarrà esposto fino al 12 gennaio 2020.