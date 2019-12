Giornalismo: Sermig, il 6 dicembre Borrometi all’Università del Dialogo per raccontare Antonio Megalizzi

Il ricordo di Antonio Megalizzi sarà il filo conduttore del prossimo appuntamento dell’Università del Dialogo del Sermig. Venerdì 6 dicembre, dalle 18.45, negli spazi dell’Arsenale della Pace di Torino, il giornalista Paolo Borrometi, autore di un libro dedicato al giovane ucciso a Strasburgo in un attentato terroristico, dialogherà con ragazzi e adulti sul tema “È tempo di crederci”. Una riflessione che partirà dalla vita di Megalizzi per arrivare poi alla sua esperienza personale, quella di un giovane cronista siciliano che dal 2014 vive sotto scorta per aver denunciato la presenza mafiosa nella sua terra. Borrometi oggi è vicedirettore dell’agenzia di stampa Agi e presidente dell’associazione Articolo 21. Collabora con Tv2000 e altre testate giornalistiche. L’incontro, a ingresso libero, sarà trasmesso anche in diretta streaming sul sito www.sermig.org.