Editoria: oggi a Roma la presentazione di “Chiedi al Teologo. Compagno di strada nel labirinto dell’esistenza” di Giuseppe Lorizio

“Un libro di domande e di risposte. Per provare a comprendere la fede ma anche le grandi questioni dell’esistenza come la vita, la morte, il male e della contemporaneità come il cinema, la musica, i nuovi media”. Lo ha scritto mons. Giuseppe Lorizio (Chiedi al Teologo. Compagno di strada nel labirinto dell’esistenza, San Paolo 2019), professore ordinario di teologia alla Pontificia Università Lateranense, raccogliendo i tantissimi quesiti posti dai lettori di Famiglia Cristiana nella rubrica “Il Teologo”. Il volume sarà presentato oggi a Roma, alle 17.30, presso la libreria San Paolo di via della Conciliazione. Con l’autore interverranno mons. Nunzio Galantino, presidente dell’Amministrazione del patrimonio della Sede apostolica (Apsa), e il direttore del quotidiano “Avvenire”, Marco Tarquinio. Ad introdurre e moderare la presentazione sarà Massimiliano Padula, docente di Scienze della comunicazione sociale alla Lateranense e presidente del Copercom. “Il libro – spiega l’autore – raccoglie alcune delle domande che mi sono state poste in questi anni e a cui ho cercato di rispondere in modo comprensibile, coniugando il linguaggio teologico con la dimensione ordinaria della vita delle persone”.