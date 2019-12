Diocesi: Carpi, in Avvento tre incontri di lectio divina

Tre incontri di lectio divina accompagneranno il cammino di Avvento nella diocesi di Carpi. Organizzata dall’Ufficio catechistico diocesano, la “lettura orante” – come recita in sintesi la locandina dell’iniziativa – viene proposta per “leggere e meditare la Parola di Dio, pregare e contemplare il Signore che attraverso di essa incontriamo, dare forma e stile alle nostre azioni”. Nell’alternanza tra momenti di silenzio e accompagnamenti musicali, le tre serate del 5, 12 e 19 dicembre, in cattedrale a Carpi, saranno condotte da altrettanti biblisti, con la scelta di brani evangelici che si legano all’Avvento, richiamandosi in particolare al tema dell’attesa. Giovedì prossimo, alle 21, mons. Ermenegildo Manicardi inaugurerà il ciclo di incontri con una lectio sul Vangelo di Luca dal titolo “Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te” (Lc 1,26-38); giovedì 12 sarà la volta di don Claudio Arletti, parroco della diocesi di Modena e docente di Sacra Scrittura, che rifletterà sulla domanda “Sei tu colui che deve venire?”, tratta dal racconto di Matteo (Mt 11,1-15). A concludere il ciclo di incontri sarà il vescovo Erio Castellucci, con la lectio dal titolo “Il sogno di Giuseppe”, dedicata all’episodio narrato nel Vangelo di Matteo (Mt 1,18-25). Le registrazioni dei tre incontri saranno disponibili nella videogallery del sito www.diocesicarpi.it.