Comunicazione: WeCa, tutorial dedicato al fenomeno social Tik Tok

È il social cinese più in voga tra i giovanissimi e un mistero per gli adulti: Tik Tok, il fenomeno social del momento. A fare un po’ di chiarezza sull’argomento è il nuovo episodio dei tutorial WeCa, “in onda” da stamani, come ogni mercoledì, su Facebook, Youtube e sul sito www.webcattolici.it. Attraverso le voci del presidente Fabio Bolzetta e di Francesca Triani, saranno delineati i contorni della nuova piattaforma dedicata a video, playback, scherzi e acrobazie in grado di lanciare mode tra i giovanissimi. In particolare, si cerca di esplorare la sua dinamica competitiva attraverso le challenge e la sua apparente assenza di contenuti, “rari come l’acqua del deserto”, ricordava il giornalista di Avvenire Gigio Rancilio. Si tratta però di un social che va tenuto in considerazione anche solo per l’enorme influenza che ha tra gli under 18.