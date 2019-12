Caritas: Maria Pia Messina, direttrice della Caritas di Acerra, “tragicamente scomparsa ieri”

Il presidente, il direttore e gli operatori di Caritas italiana esprimono oggi vicinanza nella preghiera alla famiglia e alla comunità ecclesiale di Maria Pia Messina, direttrice della Caritas diocesana di Acerra, “tragicamente scomparsa ieri”. “Il suo costante e appassionato impegno verso i poveri le sia di viatico all’abbraccio con Dio misericordioso, fonte e culmine del servizio della carità”, scrive Caritas italiana. Secondo quanto riportato dalla stampa locale Maria Pia Messina, 64 anni, era stata ricoverata al presidio ospedaliero “Ios” di Pomigliano per una coronarografia, ma è morta durante l’esame. Sono in corso indagini e accertamenti. Anche la Caritas diocesana di Matera-Irsina “si stringe in preghiera” alla Caritas di Acerra, definendo Maria Pia Messina “donna di fede e di carità. Quell’orizzonte eterno di carità nel quale ha mosso i suoi passi su questa terra, sia ora il suo orizzonte di luce per l’eternità”.