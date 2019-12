Avvento: Cefalù, con “Sai, ho una cosa da dirti” il Vangelo della domenica spiegato dalle famiglie

Quattro famiglie della diocesi di Cefalù, una per ogni domenica del cammino che prepara al Natale, aprono la propria casa, accogliendo idealmente tutte le altre del territorio, per condividere la propria riflessione sul Vangelo delle domeniche di Avvento. Lo fanno attraverso un video che sarà pubblicato, di domenica in domenica, sul sito della diocesi.

“Così le famiglie della diocesi hanno fatto propria l’idea del vescovo mons. Giuseppe Marciante che, nella sua lettera pastorale, invitava i genitori a spezzare con i propri figli la Parola nelle proprie case. Facendolo, ci siamo chiesti se non fosse il caso di condividere questa esperienza con le altre famiglie e con gli altri genitori”. Così dalla curia di Cefalù spiegano come è nata la “particolare iniziativa di condivisione della fede che viene, in questo modo, declinata nella vita quotidiana” che ha per titolo “Sai, ho una cosa da dirti”.

La prima puntata della nuova rubrica del canale youtube della diocesi di Cefalù è stata caricata lo scorso 1° dicembre, prima domenica di Avvento.