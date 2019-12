Spiritualità: Tv2000, stasera in onda l’oratorio sacro “ExsulteT, Bartolo Longo cavaliere di Dio”

Stasera su Tv2000, alle ore 23.20, dopo la santa messa per la pace in onda da Cagliari, sarà trasmesso l’oratorio sacro “ExsulteT, Bartolo Longo cavaliere di Dio”. Composto da Marcello Bronzetti ed eseguito dal Coro e Orchestra “Fideles et Amati”, diretto da Tina Vasaturo, l’oratorio sacro “ExsulteT, Bartolo Longo Cavaliere di Dio” è il racconto immaginario del pellegrinaggio di Bartolo Longo nel mistero dell’annuncio di Gesù Risorto, guidato da Sant’Elena. “Articolato in dieci quadri – si legge in una nota -, il racconto invita allo stupore, alla riflessione, alla conversione di chi trasfigura la propria vita nella luce di Cristo. Come San Paolo, Bartolo Longo vive una profonda conversione all’Amore e la sua è la storia a cui è chiamato ogni uomo, ovvero essere annuncio e testimonianza di Cristo”.

Rappresentato per la prima volta a Roma, il 13 novembre 2018, nella basilica di Santa Croce in Gerusalemme, è stato riproposto, nell’ottobre scorso, nel santuario della Madonna del Rosario di Pompei, per ricordare il 39° anniversario della beatificazione di Bartolo Longo, cavaliere di Gran Croce dell’Ordine, unico laico beato dell’Ordine.

Il Coro “Fideles et Amati”, nato nel 2002 nella parrocchia “Santa Silvia” di Roma, si compone di oltre 40 coristi professionisti e non professionisti e, dal 2006, è affiancato dall’Orchestra “Fideles et Amati”, composta da strumentisti di Roma e del Lazio.