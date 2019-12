Papa Francesco: cordoglio per la morte del card. Grech. “Grande stima per sua testimonianza di vita cristiana e consacrata”

Il card. Prosper Grech con Papa Francesco (ph. Vatican Media)

“Appresa la notizia della pia dipartita del venerato card. Prosper Grech, desidero esprimere sentimenti di cordoglio a lei, all’intero ordine agostiniano ed ai familiari del caro porporato, verso il quale ho sempre nutrito grande stima sia per la sua testimonianza personale di vita cristiana e consacrata sia per il suo esemplare servizio alla formazione delle nuove generazioni, specialmente dei sacerdoti”. Lo scrive Papa Francesco, nel telegramma di cordoglio, inviato al priore generale dell’Ordine di Sant’Agostino, padre Alejandro Moral Antón, per la morte, avvenuta ieri, del card. Prosper Grech, della Diaconia di Santa Maria Goretti, docente emerito di varie Università romane e consultore della Congregazione per la Dottrina della Fede. “Nel ricordare il lungo e competente servizio da lui svolto come docente in varie Università romane, come pure prestato alla Santa Sede – prosegue il Pontefice -, innalzo la mia preghiera di suffragio affinché il Signore accolga la sua anima nel Regno eterno della luce e della pace e di cuore invio a lei, ai confratelli ed a quanti ne piangono la scomparsa la benedizione apostolica”.