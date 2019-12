Libia: morto mons. Martinelli, vicario apostolico emerito di Tripoli

Ieri pomeriggio si è spento mons. Giovanni Innocenzo Martinelli, vicario apostolico emerito di Tripoli, in Libia. Da alcuni anni era ricoverato nel Centro di cura per anziani dei Frati Minori di Saccolongo, in provincia di Padova. Il presule era nato il 5 febbraio 1942 ed era stato ordinato sacerdote il 28 luglio 1967. Aveva ricevuto l’ordinazione episcopale il 4 ottobre 1985. Nel febbraio del 2017 aveva rinunciato al suo incarico di vicario apostolico di Tripoli. Le esequie avranno luogo giovedì 2 gennaio, alle ore 10, a Pozzo di San Giovanni Lupatoto in provincia di Verona.