Diocesi: Udine, le celebrazioni presiedute dall’arcivescovo Mazzocato stasera e per la Giornata mondiale della pace

Dopo i numerosi appuntamenti di Avvento e Natale, all’insegna della solidarietà e della preghiera, sarà molto intenso anche il programma di mons. Andrea Bruno Mazzocato, arcivescovo di Udine, in occasione della Giornata mondiale della pace che darà inizio al nuovo anno. Dopo il solenne “Te Deum” – in programma in cattedrale stasera alle 19 – per ringraziare il Signore dei tanti doni profusi nel 2019 a tutta l’umanità, l’arcivescovo presiederà presso la pieve di Zuglio, alle 23.30, la celebrazione eucaristica in occasione della tradizionale marcia della pace, appuntamento amatissimo dai friulani. Domani, mercoledì 1° gennaio, solennità di Maria Santissima Madre di Dio, l’arcivescovo si recherà come da tradizione al santuario di Castelmonte dove alle 11.30 celebrerà la messa. In serata, alle 19 in cattedrale presiederà la solenne concelebrazione, in onore di Maria Santissima Madre di Dio, invocando le grazie divine sul nuovo anno. A questa messa sono invitate tutte le autorità civili e militari alle quali l’arcivescovo offrirà una copia del Messaggio del Papa Francesco dedicato alla Giornata mondiale per la pace che quest’anno ha come titolo “La pace come cammino di speranza: dialogo, riconciliazione e conversione ecologica”.