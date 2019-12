Diocesi: Napoli, oggi il card. Sepe presiede il Te Deum in cattedrale. Domani messa e marcia per la pace

Oggi pomeriggio il cardinale arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe presiederà in cattedrale il Te Deum, come momento di preghiera, riflessione e ringraziamento al Signore per l’anno che si chiude, ma anche di impegno e speranza per il 2020 che arriva. Saranno presenti i vescovi ausiliari, mons. Lucio Lemmo e mons. Gennaro Acampa, i rappresentanti delle istituzioni e il popolo di Dio.

Domani, mercoledì 1° gennaio, alle ore 11, il card. Sepe in cattedrale presiederà la celebrazione eucaristica nella Giornata mondiale per la pace. Dopo alcune testimonianze, è prevista la marcia per la pace che partirà dal sagrato della cattedrale per raggiungere la chiesa di San Nicola al Nilo, dove ci sarà la proiezione dell’Angelus di Papa Francesco. La marcia si concluderà a piazza del Gesù.

La marcia è stata organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio in collaborazione con Associazione medici cattolici, Azione cattolica, Cammino neocatecumenale, Csi, Comunità di vita cristiana, Cursillos de Cristianidad, Fuci Napoli, Movimento dei Focolari, Rinnovamento nello Spirito.