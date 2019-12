Diocesi: Bolzano, domani in duomo preghiera ecumenica e interreligiosa per la pace

Domani, a Bolzano, in occasione della 53ª Giornata mondiale per la pace, la Consulta diocesana delle aggregazioni laicali, il Katholisches Forum, il settore diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso e il Giardino delle Religioni invitano alla preghiera ecumenica e interreligiosa per la pace che si terrà nelle due lingue, alle 17, nel duomo di Bolzano.

Dopo la preghiera ci sarà una processione silenziosa lungo le vie del centro che terminerà nella chiesa di San Domenico. Si consiglia di portare con sé una lanterna che verrà accesa alla luce di Betlemme. L’iniziativa è condivisa anche dalle persone di lingue e confessioni diverse. Il tema scelto da Papa Francesco per la Giornata 2020 è: “La pace come cammino di speranza: dialogo, riconciliazione e conversione ecologica.”