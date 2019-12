Capodanno: mons. Tisi (Trento), “vivi per gli altri, così fermerai il tempo e scoprirai la pace”

“Le giornate scorrono frenetiche, manca il tempo, il tempo si è fatto davvero breve. Vuoi l’elisir di lunga vita? Metti a disposizione il tuo tempo, regalalo”. Lo dice l’arcivescovo di Trento, mons. Lauro Tisi, in un videomessaggio di auguri per il nuovo anno. “Come il Dio di Betlemme, vivi per gli altri: fermerai il tempo, scoprirai la pace, troverai la gioia. Buon anno a tutti!”. Il presule presiederà oggi, martedì 31 dicembre, alle 19, la messa di fine anno in cattedrale con il canto di ringraziamento del “Te Deum”. Domani, mercoledì 1° gennaio, celebrerà sempre in cattedrale, alle 10, la messa nella solennità di Maria Santissima Madre di Dio. Nel pomeriggio di Capodanno parteciperà alle iniziative della diocesi per la Giornata mondiale della Pace: l’incontro, alle 17, alle Gallerie di Piedicastello con Adriano Sella e a seguire alla fiaccolata fino alla chiesa di Cristo Re, dove, alle 19, presiederà la celebrazione eucaristica.