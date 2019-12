Capodanno: Loreto, nel pomeriggio concerto della band Kantiere Kairòs, poi cenone francescano e veglia nella Santa Casa con l’arcivescovo Dal Cin

All’ombra della Santa Casa di Loreto, aspettando il 2020. La band cosentina Kantiere Kairòs animerà a Loreto oggi pomeriggio, a partire dalle 18, l’evento “In ogni volto la Tua luce”, Capodanno per i giovani promosso dai Frati minori delle Marche (www.terragiovani.org) in collaborazione con la prelatura della Santa Casa di Loreto, la pastorale diocesana giovanile, i Frati minori cappuccini, le parrocchie di Loreto e con il patrocinio del Comune. In programma il concerto del gruppo calabrese, intervallato dalla loro testimonianza e la partecipazione della Shekinà band. In scaletta alcuni brani tratti dagli album “Il soffio” e “Il seme” del Kantiere Kairòs, che sta preparando il nuovo disco in uscita nel prossimo anno. “Siamo senza parole, esprimiamo solo tanto stupore e gratitudine per la possibilità di vivere il Capodanno a due passi dalla Santa Casa”, commentano i musicisti del gruppo cosentino. Appuntamento presso il teatro della casa “Terra dei Fioretti”, in via Aldo Moro 46, a Loreto. Seguirà il cenone francescano, poi i partecipanti all’evento si sposteranno a piedi come pellegrini verso la basilica. Alle 23,30 è in programma la veglia di preghiera nella Santa Casa, presieduta dall’arcivescovo Fabio Dal Cin, e poi tutti in piazza per salutare il 2020.