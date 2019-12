Natale: mons. Peri (Caltagirone), “il nostro cammino ci porti al cuore della fede”

“Il Natale metterà in cammino me e te? Questa luce ci guiderà da qualche parte? Noi stiamo cercando per davvero il Signore? Anche il nostro cammino, il nostro percorso, la nostra strada ci deve portare al cuore della nostra fede”. Lo dice il vescovo di Caltagirone, mons. Calogero Peri, nel suo videomessaggio per il Natale alla diocesi. “I magi hanno fatto di tutto per incontrare personalmente questo Bambino, perché incontrare Dio non significa trovarlo dove noi pensiamo, ma dove lui si è nascosto. A volte lo incontriamo dove non pensiamo possa esserci”, aggiunge. Il riferimento è al fatto che “Lui è venuto per servire”. “Quando fai un incontro vero con Gesù Cristo non può esserci Natale con tante cose ma senza la sua presenza”. Infine, l’augurio del vescovo ai fedeli: “Non guardarti attorno senza trovare Qualcuno, la speranza sia veramente grande, la gioia non finisca mai. La Sua luce possa illuminare qualsiasi notte, quella della malattia e della sofferenza. Senza il Signore rischieremmo di celebrare un Natale vuoto”.