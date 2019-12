Terzo settore: Roma, domani associazioni a confronto sul “bilancio sociale”

Associazioni insieme per riflettere su obblighi e opportunità del “bilancio sociale” per il Terzo settore. Si svolgerà domani, mercoledì 4 dicembre, dalle 10, a Roma, al The Church Palace. A introdurre i lavori sarà Fabio Sardelli, responsabile della divisione no profit di Crowe As, che promuove l’evento. La presentazione dello stato della riforma è affidata alla portavoce del Forum nazionale del Terzo settore, Claudia Fiaschi. Dei nuovi obblighi di trasparenza e revisione legale per gli enti parleranno Celeste Infantino ed Enrico Pambianchi di Crowe As. Marco Livia delle Acli, invece, si soffermerà su “trasparenza e autocontrollo delle reti associative”. Nel pomeriggio, per conto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, interverrà Alessandro Lombardi, cui seguirà l’intervento di Mauro Salvatore, economo della Cei, che presenterà il “bilancio sociale come strumento reputazionale”. Infine, sarà presentato un modello di bilancio sociale, quello di Greenpeace Italia, che sarà presentato da Giuseppe Onufrio.