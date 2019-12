Sale della Comunità: Roma, incontri e presentazioni di trailer e anteprime cinematografiche alla festa per i 70 anni di Acec. Il via dal 6 dicembre

L’Associazione cattolica esercenti cinema (Acec) compie 70 anni. Professionisti e volontari delle Sale della Comunità saranno impegnati nella tre giorni a Roma per l’edizione speciale degli “SdC Days”, giornate che quest’anno dal 6 all’8 dicembre saranno ricche di iniziative grazie alla collaborazione per l’organizzazione con Cineventi. La tre giorni di eventi, incontri, approfondimenti, workshop, presentazioni di trailer e anteprime cinematografiche si terrà all’interno del Centro congressi Hotel Roma Aurelia Antica e in altre location del centro di Roma. Gli accreditati potranno partecipare nella mattina di sabato 7 dicembre all’udienza privata con Papa Francesco in sala Clementina e il giorno dopo alla visita dei set di Cinecittà. Un programma fitto che li vedrà impegnati nelle serate romane con le anteprime cinematografiche e durante il giorno negli incontri di dialogo con ospiti del cinema italiano e nei panel di approfondimento delle questioni associative su temi dello “spettacolo”. “Siamo contenti di vivere questo incontro – spiega don Adriano Bianchi, presidente di Acec – tra il Papa e le Sale della Comunità e di riconfermare proprio assieme a Lui la nostra passione per l’annuncio del Vangelo attraverso i linguaggi dell’arte. L’incontro con il Papa ci sostiene nel continuare, nelle forme generose del volontariato, a tenere attivi e competenti i nostri presidi culturali nel territorio, capaci di generare la bellezza necessaria alla vita delle persone”. Gli “SdC days” saranno anche la sede per presentare il libro di Raffaele Chiarulli dal titolo “Sale della Comunità, la magia continua. Undici storie spettacolari”, edito da Effatà e dedicato alle tante vicende che si celano nell’universo Acec lungo tutto lo stivale. Tra gli eventi annunciati il convegno a cura di Box Office, moderato da Vito Sinopoli, dal titolo “Sale della Comunità: una risorsa essenziale in partnership con le Distribuzioni” e il panel “Le sale cinematografiche nell’era delle piattaforme digitali”. Fondamentale la questione architettonica e il contributo “all’ecologia integrale” di un territorio che le SdC possono donare con la loro vitalità e palinsesto quotidiano nei quartieri della città o nelle periferie italiane: l’argomento verrà messo a tema nel panel “Le Sale della Comunità per una rigenerazione urbana”. Dedicato ai più giovani l’incontro dal titolo “Il cinema per ragazzi, tra formazione ed entertainment”. La convention si concluderà con la Concelebrazione eucaristica presieduta da mons. Stefano Russo, segretario generale Cei.