Nato: Conte, “ci ha dato tanto e potrà darci ancora molto. Ne abbiamo bisogno”

“La Nato compie 70 anni, è un anniversario importante. Questo ci deve far pensare anche che 70 anni di storia sono un banco di prova significativo per l’importanza che ha ancora quest’Alleanza, per il rilievo strategico”. Lo ha affermato oggi pomeriggio il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, incontrando a Londra i giornalisti fuori dalla sede dell’Ambasciata d’Italia nel Regno Unito.

“Ci possono essere delle criticità” e “ognuno può valutare delle opinioni diverse”, ha proseguito il premier. “Non possiamo nascondere che ci sono problemi ma quello che non dobbiamo dimenticare – ha sottolineato Conte – è che questa Alleanza atlantica ci ha dato tanto e potrà darci ancora molto”. “Ne abbiamo bisogno”, ha evidenziato il premier, spiegando che “dobbiamo lavorare sempre per cercare di adattarne l’andamento a quelle che sono le nuove sfide”. “Non possiamo pensare di continuarci a muovere all’interno della Nato con le vecchie mentalità, le vecchie impostazioni” perché “le sfide sono nuove”. “Al netto di questa capacità di adattamento – ha concluso – vedo ancora un grande futuro per la Nato”.