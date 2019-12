Natale: Terrasini (Pa), domani si inaugura mostra dei presepi

Si rinnova anche quest’anno nel segno della tradizione l’appuntamento “Intorno al presepe… Idee, emozioni, sensazioni”, la mostra di presepi organizzata dalla Associazione culturale “Così, per… passione!” e patrocinata dal Comune di Terrasini – assessorato al Turismo.

L’iniziativa intende contribuire al recupero e alla tutela di una delle pratiche più popolari: il presepe, uno dei simboli più importanti della festa del Natale. Il presepe infatti – sia nei manufatti vari che nell’espressione del genio e delle capacità espressive – rappresenta una delle testimonianze più tangibili della nostra gente, e oggi, ancor più di ieri, riveste un profondo valore culturale e sociale sotto il profilo della crescita della comunità e del recupero della identità del nostro territorio.

L’inaugurazione e l’apertura al pubblico è prevista per giovedì 7 dicembre, alle 16.30, alla presenza di mons. Michele Pennisi, arcivescovo di Monreale, e del sindaco Giosuè Maniacie. Presenti anche don Renzo Cannella, don Pino Ingrao e don Davide Rasa. Nell’ambito della rassegna – per i bambini – sarà possibile presentare, in busta chiusa, una “letterina natalizia” (scritta a mano), con un racconto, un desiderio, una fantasticheria o una storia, una esperienza particolare, tutti collegabili alla “rappresentatività”, alla specificità dei vari “pasturieddi”, in riferimento alla loro psicologia, ai loro ruoli, alle loro passioni, emozioni, al loro animo, ai loro atteggiamenti.