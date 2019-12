Giubileo lauretano: mons. Dal Cin, dal 3 al 10 maggio 2020 l’Agorà della famiglia

“Una settimana di appuntamenti a carattere religioso, culturale e artistico per approfondire il tema della casa come luogo delle relazioni primordiali”. È una delle iniziative organizzate nell’ambito del Giubileo lauretano, che inizierà l’8 dicembre con il rito dell’apertura della Porta Santa della basilica della Santa Casa, presieduto dal cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, e terminerà il 10 dicembre 2020, con la celebrazione nella basilica di San Pietro e la possibile presenza del Papa. Ad illustrare il ricco calendario del Giubileo lauretano è stato mons. Fabio Dal Cin, prelato e delegato pontificio per il Santuario della Santa Casa di Loreto, precisando che “l’evento giubilare non riguarda soltanto il mondo dell’aviazione, ma è rivolto a tutti i devoti della Madonna di Loreto, e quanti giungeranno pellegrini alla Santa Casa da ogni parte del mondo per ricevere il dono dell’indulgenza plenaria”, concessa dal Papa in occasione della sua visita a Loreto, il 25 marzo scorso, quando ha firmato proprio nella Santa Casa l’esortazione apostolica post-sinodale Christus vivit sui giovani”. “Durante l’Anno Santo Lauretano, l’unica chiesa giubilare nel mondo sarà il Santuario della Santa Casa di Loreto”, ha sottolineato Dal Cin, annunciando che in occasione del Giubileo verranno proposte due iniziative di carità: una locale, che riguarda l’accoglienza dei giovani che passeranno a Loreto, sostando nel Centro Giovanile, che secondo le indicazioni del Papa promuoverà progetti educativi ispirati dalla Christus vivit. La seconda iniziativa è destinata invece a Nazareth, dove c’è l’altra metà della Casa di Maria, ed è finalizzata a fornire nuove attrezzature specialistiche per la nuova neonatologia dell’ospedale Sacra Famiglia e ad aiutare la locale Associazione Miriam nella lotta contro i tumori. Tutto il Giubileo lauretano, inoltre, verrà realizzato “in sinergia” con diverse realtà e istituzioni, tra cui l’Aeronautica Militare e l’Ordinariato militare in Italia.