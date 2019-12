Giubileo lauretano: mons. Coppola, “il legame tra i santi e le Forze Armate appartiene alla nostra identità”

“Il legame fra i Santi e le Forze Armate è qualcosa che appartiene, profondamente, alla nostra

identità e che né il tempo, né i cambiamenti di scenario geopolitico hanno mai scalfito. Ed è così

che il rapporto fra il mondo militare e la sfera spirituale è strettissimo e onorato, quasi sempre con

solenni celebrazioni”. Lo ha detto mons. Antonio Coppola, vicario episcopale per l’Aeronautica Militare Italiana, durante la presentazione del Giubileo lauretano, in sala stampa vaticana. “Il legame tra l’Aeronautica Militare Italiana e la Madonna di Loreto affonda le sue radici

agli inizi del XX secolo e trova il suo culmine istituzionale quando il Santo Padre Benedetto XV, accogliendo le suppliche degli aviatori di tutto il mondo, a seguito del Primo Conflitto Mondiale, con solenne decreto datato 24 marzo 1920, proclamava la Madonna di Loreto ‘Celeste Patrona

degli Aeronauti’, ha ricordato Coppola: “L’Aeronautica Militare nascerà come Forza Armata solo tre anni dopo il 28 marzo 1923, affidandosi immediatamente alla protezione della Beata Vergine Lauretana”. Il 2020, quindi, “sarà per l’Aeronautica Militare un anno speciale, ricco di iniziative religiose, benefiche e culturali”. Tra queste, la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dall’Ordinario Militare per l’Italia, mons. Santo Marcianò, il 10 dicembre prossimo, al termine della quale, consegnando al Capo di Stato Maggiore l’effigie della Beata Vergine di Loreto, darà inizio alla Peregrinatio Mariae in tutti gli Enti dell’Aeronautica Militare Italiana. Missione voluta dal Presule affinché questo Anno di Grazia sia vissuto in maniera capillare e nessuno fosse escluso e inizierà nella prima decade di gennaio 2020 in Sicilia e terminerà nel Lazio nella prima decade di dicembre del 2020.