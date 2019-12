Giornata persone disabili: Trieste (Fiaba onlus), “nel ‘bonus facciate’ inserire detrazioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche”

“L’auspicata società sostenibile e resiliente deve essere soprattutto inclusiva, per tutti. È opportuno che, insieme al cambio culturale, siano attuate anche politiche economiche a favore dell’inclusione”. Lo dichiara Giuseppe Trieste, presidente di Fiaba onlus, impegnata nell’abbattimento di ogni tipo di barriere, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, che si celebra oggi, focalizzata quest’anno sul tema della “Trasformazione verso società sostenibili e resilienti per tutti” in linea con l’attuazione dell’Agenda 2030 che raccomanda “Non lasciare nessuno indietro”. Il riferimento è al cosiddetto “Bonus Facciate”, inserito nella Finanziaria, che prevede per il 2020 una detrazione pari al 90% della spesa di ristrutturazione delle facciate dei palazzi. “Chiediamo sia esteso anche a ogni intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Bene il rinnovamento estetico delle nostre città – conclude Trieste – ma senza tralasciare il rinnovamento funzionale, per tantissime persone assai più necessario”.