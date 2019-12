Giornata persone disabili: Mattarella, “giacimento di energie di cui l’Italia si priva perché non li mette adeguatamente in condizione di potersi esprimere”

“Il nostro Paese ha nei nostri concittadini con disabilità un giacimento di energie, di risorse e di contributi di cui si priva perché non li mette adeguatamente in condizione di potersi esprimere e realizzare. Questo è quindi l’obiettivo di carattere sociale e politico che va sviluppato e realizzato”. Lo ha affermato questa mattina il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’iniziativa promossa da Istat, Comitato italiano paralimpico e Inail, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità.

Per il Capo dello Stato è “assolutamente importante consentire a questo giacimento di energie e di risorse di esprimersi adeguatamente, come agli altri è consentito con maggiore facilità”.