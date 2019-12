Giornata persone disabili: Furlan (Cisl), “lavoro è il principale strumento di inclusione e promozione sociale”

“4,3 milioni le persone disabili in Italia. 1 su 3 vive in solitudine ed avrebbe bisogno di assistenza. Il lavoro è il principale strumento di inclusione e promozione sociale. Basta barriere”. Così Annamaria Furlan, segretaria generale della Cisl, in un tweet pubblicato in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, che ricorre oggi. “La Cisl si batte per tutelare i diritti e la dignità di ogni disabile”, sottolinea Furlan.

