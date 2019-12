Giornata persone disabili: Fish e Fand al premier Conte, “bandire la segregazione e dare attuazione a pari opportunità e inclusione sociale”

“Bandire la segregazione e dare attuazione a pari opportunità e inclusione sociale”. Questo l’appello di Fish e Fand, le due Federazioni maggiormente rappresentative delle organizzazioni delle persone con disabilità, che questa mattina in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, sono state ricevute dal presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte.

Si è trattato, spiega una nota, di “un confronto in cui è stato ribadito che la concreta attuazione della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità necessita di una forte volontà politica e di un assetto strategico e istituzionale chiaro, con un intervento di coordinamento e innovazione della normativa vigente”.

Attraverso una lettera appello rivolta al premier Conte, Fish e Fand chiedono che il 3 dicembre sancisca l’assunzione di precisi impegni attorno alle future politiche per la disabilità e agli aspetti organizzativi e funzionali necessari alla loro realizzazione.

Le due Federazioni, come ripetutamente affermato nei mesi scorsi, “ritengono che la delega sulla disabilità debba essere mantenuta direttamente in capo alla Presidenza del Consiglio”, ma contestualmente “sollecitano l’istituzione di una Direzione generale dotata di deleghe specifiche, che operi secondo la logica del mainstreaming”. Viene anche richiesto che le organizzazioni di persone con disabilità e loro familiari da un lato partecipino agli organismi che possono proporre azioni al Governo e dall’altro siano ascoltate in modo consultivo dalle autorità di Governo prima che esse procedano ad attuare misure di intervento che potrebbero generare una violazione dei loro diritti. Per questo “va rafforzato il ruolo dell’Osservatorio nazionale sulla condizione di vita delle persone con disabilità e del suo Comitato tecnico scientifico. Contemporaneamente va istituito un ulteriore organo consultivo permanente che esprima posizioni e contributi in modo trasversale rispetto a qualsiasi ambito di vita, al fine di contrastare possibili discriminazioni e favorire l’inclusione di milioni di Cittadini con disabilità del nostro Paese”.

Positivo il commento del presidente Fish, Vincenzo Falabella, al termine dell’incontro: “Sono state accolte tutte le richieste avanzate da Fish e Fand. Abbiamo riscontrato una costruttiva disponibilità alla collaborazione che permetterà alle Federazioni di mettersi al lavoro già da domani assieme alla Presidenza del Consiglio per dare corpo e sostanza alle istanze presentate”.