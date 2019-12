Giornata persone disabili: Casellati, “garantire loro di poter godere appieno dei diritti è un dovere per le istituzioni”

(Foto: Senato della Repubblica)

“Garantire alle persone con disabilità di poter godere appieno dei loro diritti, è una priorità e un dovere per le istituzioni”. Lo ha dichiarato il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità.

Per la seconda carica dello Stato, “è fondamentale dedicare più risorse alla ricerca scientifica a favore della disabilità e impegnarsi affinché i nostri spazi, pubblici e privati, siano accessibili a tutti”. “L’abbattimento delle barriere fisiche – aggiunge – è condizione necessaria per rendere il nostro Paese non solo migliore dal punto di vista infrastrutturale, ma soprattutto dal punto di vista sociale e culturale”.

“Il nostro Paese può contare su un grande patrimonio umano che è quello rappresentato dalle famiglie e dai volontari che condividono, con i più sfortunati, il sacrificio e il peso della sofferenza. Ed è anche attraverso il loro esempio – conclude Casellati – che possiamo e dobbiamo costruire una società più giusta”.