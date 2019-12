Giornata persone disabili: Fico, “combattere tutti gli ostacoli per garantire vita dignitosa, autonoma e attiva”

(Foto: Camera dei deputati)

“Ogni giorno le persone con disabilità devono superare ostacoli pratici e materiali che limitano in modo grave e sistematico la loro libertà e la fruizione dei diritti fondamentali. Ostacoli non solo fisici: ci sono anche barriere di ordine culturale costituite da pregiudizi, indifferenza, discriminazioni e persino da fenomeni di odio”. Lo afferma il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, in occasione della Giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità.

“Ciò che deve fare una comunità in questi casi – prosegue la terza carica dello Stato – è rispondere con un impegno costante – sul fronte economico, sociale, e culturale ovviamente – per rimuovere tutte quelle barriere che ancora impediscono alla gran parte delle persone con disabilità di vivere una vita dignitosa, autonoma e attiva”.

Per Fico, “spetta certamente alle Istituzioni, primo tra tutti al Parlamento, colmare il ritardo sinora accumulato dando attuazione alle disposizioni della Costituzione e dei Trattati internazionali”. “La disabilità – sottolinea il presidente della Camera – è un terreno su cui si misura concretamente la capacità di attuare quel modello di società aperta e inclusiva disegnato dalla Carta, una società in cui tutti hanno pieni diritti e dignità, senza discriminazioni e pregiudizi. Ma una comunità può esprimersi al meglio se tutte le persone che la compongono hanno la possibilità di partecipare attivamente sul piano politico, economico e sociale. Garantire la dignità, il rispetto e l’autonomia alle persone disabili significa quindi consentire loro di arricchire la vita della collettività grazie ai loro contributi”.

“Sono consapevole che le risorse stanziate e quelle complessivamente destinate sono ancora nettamente insufficienti rispetto alle esigenze, ma – conclude Fico – sono certo che, a partire dalla prossima legge di bilancio, le Camere e il Governo sapranno e dovranno intervenire”.