Diocesi: Siracusa, il card. Bassetti alla festa di santa Lucia il 13 dicembre

Sarà il card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, a presiedere la messa venerdì 13 dicembre nella cattedrale di Siracusa per la festa di Santa Lucia. L’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve terrà il ‘panegirico’ della santa alle ore 11. Nel pomeriggio, alle ore 15,30, processione delle reliquie e del simulacro della patrona dalla cattedrale al Santuario di Santa Lucia al Sepolcro. I dettagli della festa, che comprende anche diverse iniziative collaterali, saranno presentati mercoledì prossimo, 4 dicembre, alle ore 10.15 nel tempietto del Sepolcro in piazza Santa Lucia. Saranno presenti il presidente della Deputazione della Cappella di Santa Lucia, Giuseppe Piccione; il rettore del Santuario di Santa Lucia, fra Daniele Cugnata; mons. Salvatore Marino, componente della Deputazione e parroco della Cattedrale. I festeggiamenti per Santa Lucia sono già iniziati sabato scorso: dal 30 novembre a sabato prossimo nella Cattedrale, alle ore 18.00, è prevista la celebrazione eucaristica e la recita della Tredicina a Santa Lucia. Intanto le reliquie della martire siracusana stanno visitando le diverse parrocchie della Diocesi di Siracusa. Sulla pagina Facebook della Deputazione della Cappella di Santa Lucia è possibile trovare notizie e fotografie sulle reliquie di Santa Lucia accolte nelle diverse parrocchie della diocesi.