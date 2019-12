Diocesi: Azione Cattolica Adria-Rovigo, sabato incontro “Benedici Signore il lavoro delle nostre mani”

“Benedici Signore il lavoro delle nostre mani” è il titolo dell’incontro che l’Azione Cattolica della diocesi di Adria-Rovigo organizza per sabato 7 dicembre, alle 15.45, nella sala Flumina del Museo dei grandi fiumi di Rovigo. La giornata ospiterà gli interventi di don Andrea Varliero, biblista e parroco della parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo di Rovigo, e di suor Francesca Fiorese, direttrice dell’Ufficio della pastorale sociale e del lavoro di Padova. L’incontro è stato organizzato in occasione della festa diocesana dell’adesione dell’Ac e del IV Congresso diocesano del Movimento lavoratori di Azione Cattolica e gode del patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di Rovigo e dell’Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro. Al termine dell’incontro verrà celebrata la messa (ore 18.30) durante la quale gli aderenti rinnoveranno il loro impegno al servizio della Chiesa.