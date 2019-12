Terremoto: diocesi Acireale e Catania, lunedì conferenza “Insieme per ricostruire”

Ad un anno dall’evento sismico del 26 dicembre 2018, lunedì 30 avrà luogo a Santa Venerina una conferenza sul tema “Insieme per ricostruire” indetta dalle diocesi di Catania e di Acireale. All’iniziativa, con inizio alle 10.30, saranno presenti l’arcivescovo di Catania, mons. Salvatore Gristina, il vescovo di Acireale, mons. Raspanti, e il commissario straordinario per la ricostruzione Salvatore Scalia. La cerimonia avrà inizio sul sagrato dell’inagibile chiesa di Santa Venera in S. Venerina (piazza Roma) con un momento di preghiera e riflessione. A seguire il corteo si muoverà in maniera silenziosa verso la Casa del Vendemmiatore. Il programma vedrà un ricordo dell’evento con proiezione di un video che ricorderà i tragici momenti del terremoto, gli interventi dei vescovi e i rappresentanti dei Comitati e dei sindaci. L’incontro si concluderà con l’approvazione di un documento finale che verrà successivamente inoltrato al presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ed al presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci. Sarà inoltre fatto il punto della situazione su quanto fatto e sul da farsi per affrontare in maniera unitaria gli ostacoli che si frappongono alla ricostruzione.