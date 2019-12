Terra Santa: Custodia, scambio di auguri tra le Chiese cristiane

Scambio di auguri natalizi tra i responsabili delle Chiese di Terra Santa. Il 27 dicembre diverse delegazioni delle comunità cristiane ortodosse sono giunte al convento di San Salvatore a Gerusalemme per portare i loro auguri di Natale. Lo riferisce il sito della Custodia di Terra Santa. Durante la giornata il Custode di Terra Santa, padre Francesco Patton, insieme ad altri francescani della fraternità, ha accolto i greco ortodossi, gli armeni, i copti e i siriaci e una rappresentanza del Patriarcato latino di Gerusalemme. Nello stesso giorno i frati sono andati a fare visita al Patriarcato melchita. Il Patriarca greco ortodosso Teofilo III nel discorso di auguri ha menzionato la positiva collaborazione nell’intraprendere la seconda fase dei restauri del Santo Sepolcro e ha ribadito l’importanza di mantenere il carattere cristiano di Gerusalemme: “La vita del mondo dipende dal mantenere Gerusalemme come luogo di speranza per ogni persona di buona volontà, dove si possa coesistere nel rispetto reciproco”. Padre Patton ha assicurato il supporto della Custodia nell’ottenere giustizia nel caso dell’edificio a Jaffa Gate e in altri casi simili. Padre Siwan, vicario del Patriarca armeno di Gerusalemme, ha posto l’accento sull’importanza delle reciproche visite in occasioni delle festività, perché Dio possa aiutare a rafforzare sempre di più le relazioni tra cristiani. “Spero che arriverà il giorno in cui mostreremo al mondo che la Chiesa a Gerusalemme è davvero una sola”, la risposta del Custode di Terra Santa. Rappresentanti del Patriarcato copto e del Patriarcato siriaco sono poi stati ricevuti insieme nel convento di San Salvatore. Il pensiero delle chiese è andato “ai fratelli della Siria e dell’Iraq”. Durante l’incontro con i melchiti è stato rimarcato “il significato profondo del Natale e l’importanza di pregare per l’unità dei cristiani in Terra Santa”. La giornata si è conclusa con il ricevimento della Chiesa etiope e della delegazione del Patriarcato latino, guidata da mons. Pierbattista Pizzaballa. “Possa la luce del Signore illuminare ciascuno di voi per il prezioso servizio che la Chiesa vi ha affidato – ha detto l’amministratore apostolico del Patriarcato –. Il vostro servizio vi permette di incontrare persone venute da tutto il mondo in Terra Santa per incontrare Dio, il quale rivestendosi della nostra carne ci ha rivestito della sua luce. Buon Natale!”.