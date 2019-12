Rai Due: “Sulla via di Damasco”, nella puntata di domani si ripercorre “Il nostro 2019”

Sarà dedicata al racconto del 2019, un anno di ricorrenze storiche per la Chiesa e per l’Italia, la puntata di “Sulla via di Damasco”, programma di Vito Sidoti in onda domenica 29 dicembre, alle 9 su Rai Due. Ospite nello studio di Eva Crosetta, Bruno Vespa. Tra i protagonisti, anche Giancarlo Mazzucca, giornalista e scrittore, che ricorderà quell’11 febbraio del 1929, quando, con i Patti lateranensi, il regime fascista e la Chiesa cattolica posero le basi di un rapporto che dura ancora oggi. Ma il 2019 è stato anche l’anno dell’ambiente, una questione di vita o di morte come ha detto Papa Francesco nel primo Sinodo per l’Amazzonia. E quello che sta per concludersi sarà ricordato anche come l’anno della crisi che non demorde (in Italia sono circa 170 i tavoli di crisi aperti al ministero dello Sviluppo economico): a parlarne sarà il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, con il suo appello a rimettere al centro dell’agire economico la persona ed il lavoro. In chiusura, il ricordo del viaggio di Papa Francesco in Africa con la sua esortazione a non arrendersi contro povertà, corruzione e deforestazione, fenomeni che lui stesso ha definito legati. Regia di Alessandro Rosati.