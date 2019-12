Natale: mons. Gianotti (Crema), “tutti possano incontrare Gesù e seguirlo ogni giorno”

“Non ho augurio migliore da fare, se non questo: che tutti, in questo Natale, o quando Dio vorrà, possano incontrare il suo Figlio fatto uomo, Gesù Cristo”. Così mons. Daniele Gianotti, vescovo di Crema, nel suo messaggio di Natale. “A quanti più abitualmente cercano di vivere da credenti in Cristo, nelle nostre parrocchie e comunità – scrive –, auguro che si rinnovi la bellezza di questo incontro, così che grazie alla loro testimonianza, anche altri siano aiutati a vivere questo incontro”. “Fissare gli occhi sul Bambino e sentire nel profondo del cuore il suo invito a incontrarlo e seguirlo nella vita di ogni giorno” è l’augurio è rivolto a quanti, davanti al presepio, “sentono magari un po’ di nostalgia”. “A quanti vivono nella sofferenza e nella malattia, nel buio e nel dramma della vita – prosegue Gianotti –, auguro quella luce e quella speranza” che Gesù “dischiude all’uomo e al mondo: e auguro loro di incontrarlo grazie anche alla carità dei fratelli”. A quanti, infine, “hanno nel cuore e nella mente altri interessi, altre preoccupazioni, altri modi di vedere la vita” e “possono sentirsi persino infastiditi dal Natale”, il presule augura “di essere sorpresi dal sentimento di una gioia inattesa e inspiegabile. E che questa gioia sia per loro ciò che furono le voci degli angeli per i pastori, o la stella per i Magi: l’apparizione di un segno, l’invito a mettersi un giorno o l’altro in viaggio, per andare a vedere che cosa è successo, in quella notte di tanti secoli fa, a Betlemme di Giudea”.