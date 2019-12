Natale: mons. D’Ascenzo (Trani), “nel Bambino Gesù è possibile trovare la forza per rialzarsi e sperare”

Avere un “atteggiamento di vigilanza”, che, “oltre che essere nostra ricerca, nostra conversione personale e comunitaria, deve scaturire dalla preghiera semplice, sincera, insistente al Signore”. È l’invito che l’arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, mons. Leonardo D’Ascenzo, rivolge alla comunità diocesana nel suo messaggio per il Natale. Secondo il presule, “il vero senso dal Natale va oltre le luci di festa, gli addobbi e le luminarie, o la mera rievocazione storica”. Esso è innanzitutto “rinascita interiore, un riscoprire sempre più che Gesù è il tutto per noi, è la sorgente da cui fare scaturire il senso della nostra esistenza”. Nel messaggio natalizio mons. D’Ascenzo rivolge la sua attenzione “ai giovani che sono alla ricerca delle cause ultime per le quali vivere e impegnarsi, consapevole che in quel Bambino che nasce si possono trovare le ragioni di una vita vissuta nella pienezza, all’insegna del servizio e del dono di sé. Ma mi rivolgo a chi, anche adulto – continua -, vive soprattutto la fatica quotidiana, lo smarrimento, la delusione, la disperazione, la malattia, l’abbandono, il lavoro che non c’è più, una famiglia frantumata: in quel Bambino è possibile trovare la forza per rialzarsi e sperare! Tutto è possibile a Dio! Non smetterò mai di ripetere quanta forza vi può essere nella preghiera fatta col cuore, rimettendo la fiducia nel Signore!”.