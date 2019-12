Diocesi: Agrigento, un sussidio per il matrimonio. Card. Montenegro, “recuperare la bellezza della vita familiare”

“Celebrare con arte e bellezza il sacramento nuziale, indicazioni liturgico-pastorali per la celebrazione del sacramento del Matrimonio” è il titolo del sussidio che l’arcivescovo di Agrigento, card. Francesco Montenegro, ha consegnato alla Chiesa agrigentina lo scorso 19 novembre. La notizia della pubblicazione sul sito dell’arcidiocesi di Agrigento e su quello del settimanale diocesano “L’ Amico del Popolo” è stata diffusa oggi dalla stessa diocesi. Nella prefazione, il cardinale scrive che “la prossimità, come ci ricorda Papa Francesco, è uno stile che dobbiamo imparare e mettere in atto nelle nostre scelte concrete, in particolare verso la realtà familiare. Nel nostro cammino ecclesiale la famiglia e quanti si preparano a formarla sono stati sempre oggetto di attenzione e di azione pastorale. Questo strumento – continua – che prende in considerazione non solo la celebrazione del matrimonio, come festa da celebrare e vivere, desidera essere un sussidio che permette ai vari operatori pastorali a rimettere al centro la famiglia, accompagnandola nel cammino che essa compie dalla preparazione previa, alla celebrazione, alla vita che è chiamata a condurre nella fedeltà e nell’amore. La sfida e l’opportunità che oggi ci è chiesta è di annunciare il Vangelo partendo dalla vita familiare o meglio ancora, dal cammino di fidanzamento o da quando ci viene chiesto di celebrare il matrimonio cristiano. La nostra attenzione, inoltre, va anche rivolta alle famiglie che vivono situazioni di fragilità per far sperimentare la nostra prossimità e vicinanza e così farle sentire parte integrante delle nostre comunità. Questo sussidio – conclude il cardinale – desidera innescare un percorso virtuoso che aiuti a recuperare la bellezza della vita familiare, attraverso le varie fasi: dalla preparazione alla sua celebrazione fino al cammino quotidiano che sarà chiamata a compiere”.