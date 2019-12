Papa Francesco: cordoglio per le vittime dell’incidente aereo in Kazakistan

“Avendo appreso con tristezza del recente incidente aereo ad Almaty, Sua Santità Papa Francesco invia le sue condoglianze a tutti coloro che sono colpiti da questa tragedia”. Lo scrive il cardinale segretario di Stato vaticano Pietro Parolin in un telegramma di cordoglio, a nome del Papa, per le vittime e i feriti dell’incidente aereo avvenuto questa mattina vicino ad Almaty, in Kazakistan, inviato ad autorità civili ed ecclesiastiche locali. “Egli – prosegue il telegramma – prega specialmente per l’eterno riposo dei defunti e per la guarigione dei feriti. Su tutti, specialmente su quelli coinvolti nelle operazioni di salvataggio e recupero, Sua Santità invoca la forza e la pace di Dio Onnipotente”.