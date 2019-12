Irlanda: arcidiocesi di Dublino, donare i regali indesiderati a chi ne ha bisogno

All’indomani del Natale, l’arcidiocesi di Dublino lancia una proposta: prima di iniziare a cercare le ricevute per il cambio dei regali indesiderati, perché non donarli, sostenendo uno degli enti di beneficenza per senzatetto più affollati di Dublino? È il personale della St. Mary’s Pro Cathedral di Dublino a lanciare la proposta, esortando le persone a portare i “regali” in più o indesiderati all’ente di beneficenza, che li donerà ai più bisognosi, alle famiglie, ai giovani che vivono ai margini della vita a Dublino e ai senzatetto.

In una nota l’arcidiocesi fa sapere che i regali indesiderati che sono stati raccolti lo scorso anno sono stati distribuiti alle famiglie che hanno trascorso del tempo presso il “Family Hub” di Crosscare a Drumcondra e che alcuni oggetti sono stati utilizzati per arredare le loro nuove case. Durante l’anno, inoltre, i regali donati sono stati utilizzati come doni di compleanno. Nel dare quindi informazioni sugli orari di apertura, il personale della Pro Cathedral chiede solo di non portare cibo o articoli deperibili.