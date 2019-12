Incontro di Taizé: Ursula von der Leyen (Commissione europea) ai giovani, “non smettete mai di costruire un’Unione più aperta e umana”

Non dimenticarsi mai di coloro che hanno dato la vita per costruire un’Europa fondata sull’unità, la pace e la riconciliazione. È quanto chiede la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in un messaggio inviato ai 15mila giovani di tutto il continente riuniti dal 28 dicembre al 1° gennaio a Breslavia per l’incontro animato dalla comunità ecumenica di Taizé. “Il vostro incontro quest’anno è particolarmente toccante e speciale”, scrive von der Leyen. “Il 2019 ha segnato il 30° anniversario dello smantellamento della cortina di ferro e della caduta del muro di Berlino. Sono passati 30 anni da quando gran parte dell’Europa ha riguadagnato la sua libertà. 30 anni da quando la nostra famiglia europea è stata finalmente riunita. Mentre vi riunite nei prossimi giorni in preghiera e in discussione, pensate al coraggio di tutti coloro che hanno combattuto per la libertà. Pensate a tutti coloro che hanno difeso i loro valori. Pensate a cosa hanno significato per loro l’unità, la pace e la riconciliazione. È nostro dovere non dimenticarlo mai e non smettere mai di costruire un’Unione più unita, più equa, più tollerante, più aperta e più umana”.