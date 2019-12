Diocesi: Novara, Lorenzo Del Boca nuovo direttore responsabile del settimanale diocesano

Lorenzo Del Boca è il nuovo direttore responsabile del settimanale diocesano. Lo comunica il Consiglio di amministrazione della Stampa Diocesana Novarese, in una nota pubblicata sul numero in edicola oggi, 27 dicembre 2019. Del Boca assumerà la direzione del settimanale a partire dal 1° gennaio 2020.

Il Consiglio d’amministrazione della Stampa Diocesana Novarese ringrazia Manuela Borraccino, che dopo tre anni di direzione del settimanale della diocesi di Novara lascia l’incarico al termine del mandato, durante il quale ha profuso impegno con passione assieme a tutta la redazione, i grafici e la rete di collaboratori, al servizio delle nostre comunità.

Il Consiglio d’amministrazione dà il benvenuto al nuovo direttore, Lorenzo Del Boca, chiamato a guidare il settimanale diocesano con le sue nove edizioni territoriali: l’Azione, il Cittadino Oleggese, il Ricreo, l’Eco di Galliate, il Sempione, l’Informatore, il Popolo dell’Ossola, il Verbano, il Monte Rosa.

Del Boca, che ha accettato di cimentarsi in questa nuova esperienza, è un novarese doc (come lui stesso ama definirsi) di Romagnano Sesia, dove ha mosso i primi passi nel mondo dell’informazione. Vanta un lungo passato a La Stampa, (in provincia e a Torino, dove è stato anche capocronista di Stampa Sera). Ha ricoperto diversi incarichi a livello nazionale, dapprima come presidente della Fnsi (Federazione italiana stampa italiana), poi – per tre mandati – presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti. Giornalista e scrittore, è autore di alcuni libri storici che indagano il Risorgimento.