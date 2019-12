Diocesi: Caritas Catania, vaccinazioni antinfluenzali ai senza dimora

Volontari dell’unità di strada e della rete sanitaria della Caritas diocesana, in collaborazione con la Misericordia di Santa Maria di Ognina, hanno provveduto alla somministrazione del vaccino antinfluenzale a diverse persone senza dimora che vivono a Catania. La campagna di vaccinazione condotta da Caritas e Misericordia, coordinata dai medici volontari della rete sanitaria dell’organismo diocesano, è stata strutturata sulla base di un monitoraggio delle esigenze degli assistiti effettuato dall’unità di strada che, nei giorni precedenti alla somministrazione, aveva segnalato coloro che avevano manifestato l’intenzione di vaccinarsi. Sono stati forniti anche dei farmaci per gestire le eventuali conseguenze da vaccino. Nelle settimane precedenti, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Catania, la possibilità della vaccinazione era stata offerta anche alle persone che frequentano la mensa dell’Help center della stazione centrale, nell’ambito della campagna lanciata dal personale volontario della Croce Rossa che ha previsto, nel mese di dicembre, quattro tappe in città. Salvo Guarnera, referente della rete sanitaria della Caritas diocesana, ha voluto sottolineare l’importanza di questo intervento: “L’azione di questi giorni rientra nelle attività compiute tutto l’anno: come Caritas diocesana seguiamo e assistiamo queste persone quotidianamente. Vi è la necessità di un’attenzione continua agli ultimi, anche perché la carità non va mai in vacanza”.