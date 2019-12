Azione cattolica ambrosiana: Milano, il Capodanno solidale dei giovani. 3P per le vie di Milano

“L’esperienza del Capodanno solidale non folgora o cambia materialmente la vita di nessuno. Costituisce però un ponte, un punto di incontro, in cui due realtà parallele come noi e i poveri ci scopriamo vicendevolmente. Scopriamo che siamo persone, simili, ricchezza uno per l’altro”. Simone Bosetti, vicepresidente dell’Azione cattolica ambrosiana per il settore Giovani, spiega al Sir l’iniziativa “3P” (Pane, parola, povero) che anche quest’anno verrà vissuta tra il 30 dicembre e il 1° gennaio a Milano. “Ciò non è così ovvio in una Milano sempre di corsa e caotica. Queste esperienze – aggiunge – hanno il dono incredibile di abbattere il muro dell’indifferenza: da qui succede che i giovani quando poi passeggiano per Milano salutano i clochard conosciuti a Capodanno, ci scambiano quattro chiacchiere senza vergogna. Succede a volte che questa esperienza faccia affiorare domande importanti per la propria vita, nascoste fino a quel momento dal tran-tran quotidiano”. Un’occasione, dunque, “per festeggiare il nuovo anno mettendosi al servizio di ospiti importanti tra preparazioni, semplici giochi e convivialità”.

L’iniziativa, partita una decina di anni fa proprio all’interno dei giovani di Ac (nelle foto, alcune immagini delle scorse edizioni), e aperta ai coetanei, quest’anno prevede il seguente programma: 30 dicembre, alle ore 16, ritrovo presso la parrocchia di San Giorgio e preparazione; alle 20 cena povera; alle 21 in giro per Milano e invito ai poveri; notte nei locali della parrocchia San Giorgio. Il 31 dicembre: mattina presto, preparazione del pranzo; alle 12 arrivo dei poveri e pranzo insieme; alle 14 tombola; alle 17 momento di preghiera; alle 18 riordino e serata insieme. Il 1° gennaio colazione, condivisione dell’esperienza, alle 10 celebrazione della messa e conclusione. Cosa occorre? Due indumenti – spiegano i giovani Ac – da regalare ai poveri (calze, sciarpe, cappelli, guanti, biancheria intima), un panettone o una bibita, materassino e sacco a pelo. Iscrizioni: www.cloud32.it/AC/ACL/camp/ACMI/117. Per info: giovani@azionecattolicamilano.it o acgiovani3p@gmail.com.