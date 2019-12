“Mi unisco al dolore che si è abbattuto sulla cara popolazione delle Filippine a causa del tifone Phanfone”. È il cordoglio espresso da Papa Francesco dopo l’Angelus con i fedeli e i pellegrini riuniti in Piazza San Pietro: “Prego per le numerose vittime, per i feriti e per le loro famiglie. Invito tutti a recitare con me l’Ave Maria per questo popolo al quale voglio tanto bene”.