Spiritualità e politica: Fondazione Svevo, a Monza incontro con il priore della Comunità di Bose

Il 13 gennaio 2020 Luciano Manicardi, priore della Comunità di Bose, sarà a Monza su invito della Fondazione Maria Paola Colombo Svevo: affronterà i temi legati alla relazione fra spiritualità e politica. “La lettura del suo libro e la fama del priore di Bose ci hanno convinto ad invitare Luciano Manicardi – dichiara Maria Pia Garavaglia, ex ministro della Sanità e presidente della Fondazione Svevo – per favorire la riflessione sull’impegno dei cattolici in ambito politico. Un’iniziativa coerente alla missione della Fondazione che si propone di essere luogo e motore di incontri formativi per l’ambito politico e sociale della città”. L’incontro si svolgerà a Monza il 13 gennaio alle ore 18 presso la sala del Decanato di piazza Duomo.