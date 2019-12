Natale: mons. Russo (Cei), avere “un cuore povero” affinché “la misericordia di Dio sia la nostra unica vera ricchezza”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Buon Natale… povero.Proprio così! Auguro a voi, e a me stesso, proprio un Natale povero. Non perché desidero che abbiate il conto corrente in rosso o la tavola sguarnita. Anzi… Spero che la mensa della vostra casa sia abbondante e curata e che la vostra tavola sia affollata di persone che vi vogliono bene e a cui ne volete. E spero che abbiate una tale serenità economica da poter tendere la mano a tanti altri fratelli nel bisogno. Ma non basterà questo a rendere felice il nostro Natale”: lo sottolinea, nel suo messaggio di auguri per Natale, il segretario generale della Cei, mons. Stefano Russo. “Così come non basterà alle nostre comunità parrocchiali e diocesane il ritrovarci nel modo più solenne, attorno al presepe più bello e artistico, con i canti più curati e persino con i volontari della Caritas più solerti e attenti ai più poveri. Tutto questo servirà e sarà necessario. Ma non basterà questo a rendere felice il nostro Natale”, aggiunge il presule, per il quale “una cosa, una sola, può fare davvero la differenza, ed è questa che mi auguro e vi auguro: un cuore povero. Un cuore che non pensi di avere già tutto quello che occorre, ma che sia affamato di salvezza e assetato di giustizia”.

“Un cuore – spiega mons. Russo – come quello dei pastori, che, a differenza di quanti non avevano trovato posto nella loro locanda, si misero in cammino nella notte e incontrarono gli angeli. Un cuore come quello dei Magi, che seppero staccarsi dalle loro comodità e dai loro studi per seguire la stella, e al vederla provarono una grandissima gioia. Un cuore come quello di Maria”. A lei, conclude il segretario generale della Cei, “affido ciascuno di voi e le vostre famiglie, e tutte le comunità del nostro Paese. Buon Natale povero! L’infinita misericordia del Dio che si fa Bambino sia la nostra unica, vera, ricchezza”.