Natale: mons. Cipolla (Padova), “viverlo nella gioia riandando alle sorgenti della nostra fede”

Vivere il Natale “nella gioia”; non “una gioia passeggera o talvolta quasi creata artificialmente, ma una gioia che possa sgorgare abbondante dal cuore”. È l’augurio contenuto nel messaggio per le festività di mons. Claudio Cipolla, vescovo di Padova, che invita ad “andare alle sorgenti della nostra fede, della nostra forza, della nostra capacità di essere cristiani in un mondo al quale siamo mandati e a cui dobbiamo voler bene”. “Auguro di vivere queste festività – prosegue il vescovo – come un percorso interiore e profondo alla riscoperta di ciò che veramente sta alla base delle nostre scelte, dei nostri affetti, dei valori che proviamo a vivere ogni giorno, con la libertà e l’autonomia che viene dallo Spirito”. No, dunque, alla “frenesia che spesso caratterizza le giornate” e alla “la velocità con cui veniamo stimolati da tantissimi messaggi”, che “costringono a volte la nostra anima a vivere in maniera superficiale, facendola soffrire”. La vita interiore, conclude il vescovo di Padova, “ama le cose profonde e belle, richiede spazi e tempi dilatati, è assetata di realtà genuine, libere da agenti inquinanti. Una bella preghiera ci orienta a guardare ai sacramenti, al Vangelo e ai diversi segni che ci rimandano a Dio come spazi nei quali riappropriarci del senso cristiano della vita”. Il Natale, conclude, “ci aiuti a riscoprire come il battesimo può darci oggi un’acqua che ci dona energia per attraversare le nostre giornate, i nostri momenti di serenità e i nostri deserti, avendo davanti agli occhi il senso cristiano della nostra vita”.