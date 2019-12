Natale: messa del nunzio apostolico in Libano nella base del contingente italiano Unifil

Mons. Joseph Spiteri, nunzio apostolico in Libano, celebra il Natale nella base UNP 2-3, sede del contingente italiano, della missione delle Nazioni Unite Unifil. Il rappresentante del Vaticano, accolto dal generale Diego Filippo Fulco, officerà la messa natalizia, concelebranti l’ordinario militare dell’esercito sloveno e don Massimo Gelmi, assistente spirituale del contingente. Partecipanti alla funzione religiosa i peacekeeper italiani, solo pochi dei circa 1.100 soldati della Brigata Granatieri di Sardegna, poiché anche nella Notte Santa proseguono le pattuglie e i controlli lungo la Blue Line. Assieme a loro presente anche il personale dei 14 contingenti che, sotto la guida italiana, operano nel Sud del Libano per controllare il rispetto della risoluzione 1701. Sloveni ed irlandesi ma anche polacchi e malesi per una messa internazionale volta al ricordo della natività.