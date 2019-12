Natale: card. Bassetti, “la politica è accogliere le necessità, dia soluzioni secondo il bene comune”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“La politica non può essere un discorso dall’alto. La politica è accogliere le necessità e deve dare delle soluzioni che siano sempre secondo il bene comune, che è il bene di tutti”. Lo dice il card. Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana, nel suo messaggio di auguri agli italiani nella Notte Santa, durante lo speciale di “A Sua Immagine” che andrà in onda stesera, alle 23.15, su Rai Uno, e anticipato al Sir. Rivolgendosi ai parlamentari, il proporato aggiunge: “Vedo che il Parlamento è fatto da tanti giovani, i giovani sono più portati a essere accoglienti nei confronti degli altri. Se noi non ci mettiamo nei panni della persona che vive accanto a noi, del povero, di chi ha bisogno di qualunque tipo di aiuto, non potremo mai fare una politica che risolve i problemi”. Parlando della mancanza di lavoro, il cardinale lo considera “il dramma più grande e l’ingiustizia che più ci attanaglia”, perché “privare un giovane del lavoro vuol dire privarlo del proprio avvenire e spesso anche della speranza”. Dal presidente della Cei, invece, l’invito a “dare delle prospettive precise”.