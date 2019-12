Diocesi: Siracusa, nasce l’Emporio della solidarietà. Oggi l’inaugurazione con l’arcivescovo Pappalardo

Nasce a Siracusa, nella Casa Caritas di via Riviera Dionisio il Grande 101, l'”Emporio della solidarietà”. L’inaugurazione oggi con l’arcivescovo di Siracusa, mons. Salvatore Pappalardo. L’Emporio, realizzato dalla Caritas diocesana, sarà uno spazio “di prossimità” in cui saranno distribuiti gratuitamente, attraverso una tessera, beni alimentari e prodotti per l’igiene a persone e nuclei familiari che versano in condizioni di difficoltà. Un market solidale con scaffali, cestini e cassa. Rispetto all’esperienza di qualche anno fa, ovvero il Bazar della solidarietà, in questo caso si tratta di un luogo più grande con caratteristiche diverse. Ai beneficiari, riconosciuto lo stato di necessità, sarà consegnata una card a punti in base al nucleo familiare e alle condizioni economiche.