Rai Vaticano: “Viaggio nella Chiesa di Francesco”, il 24 dicembre speciale “Notte di Natale” con intervista al card. Parolin e focus sul presepe

“Nonostante la Chiesa, nella sua parte umana, sia una realtà debole, fragile, peccatrice, rimane lo strumento attraverso il quale Dio si serve ancora per portare la sua vita agli uomini. Con le parole, i gesti, le priorità di sempre: l’annuncio della Parola che salva, i Sacramenti, la carità per chi è bisognoso e vulnerabile”. Così il card. Pietro Parolin, segreterio di Stato Santa Sede, nell’intervista a Rai Vaticano per lo speciale “Notte di Natale”, in onda, su Raiuno, il 24 dicembre, dopo la messa del Papa, per il programma “Viaggio nella Chiesa di Francesco”. Intervistato da Massimo Milone, il segretario di Stato spiega, tra l’altro, le difficoltà, oggi dell’annuncio evangelico in un mondo che registra egoismi nazionali, chiusure e isolamenti, secolarizzazione: “La perdita del senso di Dio è forte, rischia di scomparire nell’orizzonte dell’umanità. E così, è forte, il rischio dell’isolamento. Ma è la condizione normale con la quale la Chiesa deve, oggi, annunciare il Vangelo. E lo deve fare con nuovo vigore, senza paura. Una Chiesa creativa che ha la certezza di portare agli uomini del nostro tempo un annuncio attuale: Dio che si fa uomo mettendo al centro la persona umana ma ricordandoci che, senza Dio, la persona scompare. Ed è questo più che mai oggi il significato del Natale”.

Nel programma, di Massimo Milone e Nicola Vicenti, il significato del presepe da Greccio a Betlemme, con la Lettera di Papa Francesco. E poi il racconto della comunità siriana a Roma, tra accoglienza e angoscia. Dal Giappone, con il recente viaggio di Papa Francesco, Stefano Ziantoni racconta la storia di un imprenditore giapponese che con il battesimo ha scelto, con la moglie, di diventare cattolico. In primo piano il moltiplicarsi in Italia delle Comunità “Laudato si” ispirate all’enciclica di Papa Francesco a partire da Amatrice. E ancora: gli auguri al Papa per i 50 anni di sacerdozio con il servizio di Filippo Di Giacomo. “Viaggio nella Chiesa di Francesco” andrà in replica il giorno di Natale ore 11.30, su Rai Storia e per l’estero sui canali di Rai Italia.